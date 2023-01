Der Impfstützpunkt am Flughafen Rostock-Laage ist nun dienstags und freitags geöffnet. Vorerst noch. Archivfoto: Margitta True up-down up-down Corona im Landkreis Rostock Der Corona-Impfstützpunkt in Laage steht vor dem Aus Von Christian Jäger | 13.01.2023, 12:44 Uhr

Aufgrund von geringen Nachfragen an Corona-Schutzimpfungen ist die Zukunft des Impfstützpunkts am Flughafen Rostock-Laage ungewiss. Der Landkreis Rostock zieht kostenbedingt eine vorzeitige Schließung in Betracht.