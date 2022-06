Madonna mit Kaffee-Service: Auf dem Flohmarkt findet sich Gerbrauchtes und Nützliches. FOTO: Margitta True Flohmarkt in Wolken Das Feilschen an den Ständen ist immer eine Mischkalkulation Von Margitta True | 05.06.2022, 13:17 Uhr

Die Klamotten von der Ex, Spielzeug aus dem Kinder herausgewachsen sind und so manches Stück, das nicht überall zu haben ist: Auch DDR-Ostalgie ist dabei. Reinhard Sugges Flohmarkt in Wolken ist ein Geheimtipp in der Szene, zu dem die Leute von weiter her anreisen.