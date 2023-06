Der Norma in Laage steht in Flammen. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Norma in Laage brennt vollständig nieder Von Stefan Tretropp und Winfried Wagner/dpa | 11.06.2023, 22:36 Uhr | Update vor 6 Min.

Das Feuer war am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Garage ausgebrochen und dann auf das Geschäft übergesprungen. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.