Der Bürgermeister der Stadt Laage ist tot. Holger Anders starb am Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit, teilt die Stadt Laage am Montag mit. „Die Betroffenheit ist groß. Wir trauern um einen Menschen, der mit viel Engagement, Freude und Hingabe unsere Stadt bereichert hat“, heißt es in einem Nachruf der Stadt. Der FDP-Politiker habe vor allem durch sein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und seine Hilfsbereitschaft Anerkennung und Respekt erlangt. „Wir verlieren einen Bürgermeister, der immer unterstützt hat und auf den wir uns in allen Situationen und Notlagen hundertprozentig verlassen konnten“, führt die Stadt aus.

Holger Anders war im Oktober 2017 zum Bürgermeister der Stadt Laage gewählt worden. Er war auch der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag des Landkreises Rostock.