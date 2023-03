Gemeinsam werben sie für die Städte-Challenge: Jan Wilkens von den Seawolves, (v.l.) Bürgermeister Holger Anders, Ospa-Vertreterin Bianca Bretsch und Martin Krause, ebenfalls Seawolves. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Beim Seawolves-Spiel am Sonntag Laager können Körbe werfen und Geld für ihre Stadt gewinnen Von Toni Cebulla | 09.03.2023, 17:35 Uhr

Am Wochenende sind sportinteressierte Bürger aus Laage gefragt: Werden genug Körbe vor dem Heimspiel der Bundesliga-Basketballer Seawolves in Rostock geworfen, gibt es Geld für die Jugendtreff. So funktionierts.