Am Vormittag startete der Umzug durch die Innenstadt von Laage, die Schützenzunft ging voran. Vorne links ist Sportkoordinator Ronny Behn zu sehen. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Mit Bildergalerie Laager Sportler ziehen durch die Stadt und ehren ihre Mitglieder Von Toni Cebulla | 08.07.2023, 17:08 Uhr

130 Jahre ist es her, dass sich der erste Sportverein in Laage gründete. Dieses Jubiläum nutzten die Sportler der Stadt, um die Mitglieder zu ehren, die sich in der Vereinsarbeit besonders engagiert haben.