Schwimmlehrer und Rettungsschwimmer Nils Dethloff hilft den Kindern. Foto: André Stache up-down up-down Schwimmlager in den Ferien Läufer des Sportclubs Laage kämpfen um Abzeichen in Tessiner „Südsee“ Von Toni Cebulla | 26.07.2023, 16:25 Uhr

In Tessin am Naturbad „Südsee“ findet in den Sommerferien wieder ein Schwimmlager statt. Es gibt viele Disziplinen und gemeinsame Aktivitäten.