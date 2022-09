Die Piloten der Luftwaffe werden teilweise bis 23 Uhr in der Luft sein. Foto: dpa up-down up-down Anfang September Luftwaffe in Rostock-Laage plant nächtliche Flugübungen Von Nicolas Bahr | 04.09.2022, 14:24 Uhr

In den kommenden Nächten wird es laut in und um Laage – vier Tage lang will die Luftwaffe Nachtflüge durchführen. Für die Piloten des Geschwaders sind solche Übungen unverzichtbar.