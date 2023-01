Foto: Toni Cebulla Sprengstoff-Angriff in Laage Tür von Station gesprengt – Polizei verurteilt Zerstörungswut Von Toni Cebulla | 04.01.2023, 14:11 Uhr

Das Gebäude in der Hauptstraße 21 wurde mittels Sprengstoff stark beschädigt. Die Tat ordnet die Polizei auch den bundesweiten Ausschreitungen an Silvester zu. Gibt es jetzt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in Laage?