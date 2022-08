DJs sorgen beim Ucami Open Air in Dreenkrögen für die richtigen Beats. FOTO: IMAGO/Silas Stein (Symbolbild) up-down up-down Festival in Dreenkrögen Fette Beats beim „Ucami Open Air“ am Kiessee Von Franca Niendorf | 19.08.2022, 07:31 Uhr

Besser, länger, lauter - so lautet das Motto der Veranstalter in diesem Jahr. 16 Stunden lang soll am Kiessee gefeiert und getanzt werden.