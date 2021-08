100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Grabow : Löschen wie zu ganz alten Zeiten

Die Freiwillige Feuerwehr Grabow feiert an diesem Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen. Zum Auftakt der öffentlichen Feierlichkeiten gab es einen besonderen Einsatz.

Grabow | Ein heißer Start in das Festwochenende – und ein gelungener. Mit einer Einsatzübung mit historischer Technik ist die Freiwillige Feuerwehr Grabow am Freitagabend auf dem Marktplatz in die öffentlichen Feierlichkeiten zu ihrem 100-jährigen Bestehen gestartet. „Wir stellen damit die Gründungsgeschichte der Feuerwehr dar“, erklärte Wehrführer Ulf Bennöhr...

