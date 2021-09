15. Kukuna Ludwigslust : Eine Nacht voller Kunst und Kultur

Trotz Corona-Auflagen feiert Ludwigslust am 11. September seine beliebte Kult-Veranstaltung an 14 Schauplätzen im Stadtgebiet

Ludwigslust | Auch Christina Ritter wird auf der 15. Kukuna am Sonnabend, dem 11. September, auf ihrem Knopfakkordeon spielen. In ihrer kleinen Werkstatt für Textil, Modekurse und Kunst in der Nummernstraße 21, die der Musikerin gehört. Zusammen mit Karin Wolf lädt sie erstmals ins Hofidyll Besucher ein. Dudelsack, Banjo und Mandola werden an diesem Abend ebenfalls...

