Internetbetrug in Ludwigslust : Mann verliebt sich in Betrügerin

Ein 64-Jähriger Mann aus Ludwigslust verliebt sich im Internet in eine Frau. Sie erzählt, sie sei Amerikanerin und arbeite beim Militär in Berlin. Als sie Geld von ihm verlangt, geht er zur Polizei.

Ludwigslust | Es begann mit großen Gefühlen und endete mit bitterer Enttäuschung: In Ludwiglust ist ein 64-Jähriger einem so genannten Romance Scamming zum Opfer gefallen. Der Mann hatte sich im Internet auf der Datingplattform lovoo.de angemeldet und schon bald eine Frau kennengelernt. Sie gab an, Amerikanerin zu sein und in Berlin für das amerikanische Militär zu...

