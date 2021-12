A24 bei Neustadt-Glewe : Unfall mit schwerverletzter Person

Die A24 bleibt in beiden Fahrtrichtungen bis in die Morgenstunden voll gesperrt.

Neustadt-Glewe | Auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin auf Höhe Neustadt-Glewe kam es am Mittwoch, 15. Dezember, gegen 23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Das meldet das Polizeipräsidium Rostock in der Nacht auf Donnerstag. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Führer eines Lkw aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen auf der ...

