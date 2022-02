Zwischen Wöbbelin und Bandenitz : Kleintransporter kommt auf A24 von Fahrbahn ab – 18.000 Euro Schaden

Der 47-Jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Wöbbelin | Auf der A24 zwischen Bandenitz und Wöbbelin ist am späten Dienstagnachmittag ein Kleintransporter rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Darüber informierte die Polizeiinspektion Ludwigslust-Parchim in einer Pressemitteilung. Weiterlesen: Skurril: Tatverdächtiger in Parchim flüchtet mit Senioren-Scooter vom T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.