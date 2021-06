Weltfahrradtag in Ludwigslust : Radler fordern mehr Sicherheit

Ludwigsluster ADFC-Ortsgruppe setzt sich für mehr Fahrradfreundlichkeit in der Innenstadt ein. Poolnudeln auf dem Gepäckträger sollen für ausreichenden Abstand zu Autofahrern sorgen.

Ludwigslust | Abstand halten, Rücksicht nehmen. Das ist die Botschaft der Radfahrer, die am Donnerstag in einer langen Karawane durch die Ludwigsluster Innenstadt fuhren. Damit Autofahrer erkennen, in welcher Entfernung sie die Fahrräder passieren sollten, haben sich die meisten Radler unter ihren Gepäckträger eine 1,50 Meter lange Poolnudel geklemmt. Nach dem Star...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.