Advent in Ludwigslust : Tannenbäume kommen aus privaten Vorgärten

Zwei große Tannenbäume sind im Ludwigsluster Stadtzentrum aufgestellt worden. Bislang hatten sie in privaten Vorgärten gestanden.

Ludwigslust | Die Motorsäge kreischt, Späne fliegen in alle Richtungen davon. Augenblicke später ist der Stamm der Tanne durchtrennt und sie schwebt – am Haken eines Autokrans hängend – davon. Die Männer vom Ludwigsluster Bauhof hatten sich am Montagmorgen in aller Frühe nach Kummer aufgemacht, um aus einem privaten Vorgarten den Baum zu holen. Er soll in den nächs...

