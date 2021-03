Inferno in Alt Brenz : Wohnhaus durch Flammen völlig zerstört

Ein älteres Ehepaar hat am Sonntag Nachmittag erlebt, was man niemandem wünscht, nämlich wie ihr Haus abgebrannt ist.

Alt Brenz | Das Unfassbare haben beide Senioren noch nicht verarbeitet. Sie stehen offensichtlich auch am Montag Mittag noch unter Schock. Der Grund: Ihr komplettes Wohnhaus ist am Sonntag in Alt Brenz niedergebrannt. „Wir kennen die Ursache noch nicht, es muss ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.