Airbeat One : Selfies mit der Festival-Polizei

Was macht eigentlich die Polizei auf einem Festival? Wir waren mit auf der Fußstreife und in der mobilen Wache.

von Katharina Golze

13. Juli 2019, 13:52 Uhr

Neustadt-Glewe | Sie tragen schwere schwarze Kutten, hinten steht mit großen weißen Lettern: Polizei. Bereits von Weitem sind die Beamten auf dem Festivalgelände zu erkennen. Zwischen 150 und 180 Polizisten der Landespolizei sind beim Airbeat One Festival im Einsatz. Besonders nach den Diskussionen der Polizeipräsenz beim Fusion-Festival in Lärz und ersten Berichten von Unfällen auf der Airbeat One stellt sich die Frage: Wie sieht der Polizeidienst auf einem Festival eigentlich aus und tut er Not?

Katharina Golze

Einer der es genau weiß, ist Fred Leiskau, Kriminalkommissar aus Ludwigslust. Er leitet die kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das heißt, er nimmt in der mobilen Wache die Anzeigen auf. Verlorene oder gestohlene Handys und Portemonnaies, aber auch kleinere Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Oft sei es Unachtsamkeit, Leichtsinn und zum Teil Alkohol, sagt Fred Leiskau. Erst gestern morgen kam ein Gast und meldete seine fehlende Bauchtasche. Er hatte sie in der Nacht über seinem Campingstuhl hängen lassen. Manche dieser Delikte klären sich aber wieder schnell auf: Von fünf gemeldeten Diebstählen fanden sich zwei der vermissten Gegenstände gestern wieder im Fundbüro an. „Dankenswerterweise sind sie wieder zu uns gekommen und haben Bescheid gegeben“, freut sich der Kriminalpolizist über die Mitarbeit der Festivalbesucher.



Dankbar, kooperativ, entspannt

Generell seien die Menschen hier sehr dankbar und entspannt - und kooperativ. So berichtet der Polizist von einem Vorfall, bei dem ein Festivalgast ein Firmenfahrzeug beschädigte. Der Beschuldigte saß letztlich auf dem Beifahrersitz im besagten Fahrzeug und wartete mit auf die Polizei. Das zeigt auch, obwohl die 65.000 Menschen wie eine große anonyme Masse wirken, ist Aufklärung möglich. Bei einer Schlägerei zu Beginn des Festivals halfen viele Zeugen mit, den Täter zu identifizieren, so konnte er gefasst werden.

„Es geht nicht darum, in Zelte zu gucken, sondern Präsenz zu zeigen.“ Klaus Wiechmann, Ludwigsluster Polizeisprecher





Sie agieren ganz im Sinne der Sicherheit der Festivalbesucher, betont der Ludwigsluster Polizeisprecher Klaus Wiechmann. „Es geht nicht darum, in Zelte zu gucken, sondern Präsenz zu zeigen“, sagt er, und ein Ansprechpartner vor Ort zu sein. Die mobile Wache findet sich direkt am Haupteingang des Infields, regelmäßig machen mehrere Beamte Fußstreifen über das Gelände. Und dort werden sie oft herzlich begrüßt, machen Selfies mit Festivalbesuchern oder klatschen gegenseitig ab. „Der Respekt ist trotzdem da“, findet Fred Leiskau.





„Wir haben uns auch auf schwere Straftaten vorbereitet“, sagt Klaus Wiechmann. Bei einer Vergewaltigung etwa könnten schnell kriminalpolizeiliche Maßnahmen wie einen Tatort absichern eingeleitet werden. In den vergangenen Jahren wurde ihnen aber nie sexuelle Übergriffe gemeldet. Die Airbeat-One-Gäste sind ein friedliches Partyvolk.

Instagram ist der Kanal des Festivals

Neben den kriminalpolizeilichen Maßnahmen sind Beamte im Verkehr und im Raum- und Veranstaltungsschutz eingesetzt. Morgen am Abreisetag wird es etwa Kontrollen zur Fahrtüchtigkeit an bestimmten Kontrollstellen geben. Diese kommuniziert die Polizei aber vor, zudem gibt es kostenlose Selbsttests. Denn Ziel ist es, nicht viele aus dem Verkehr zu ziehen, sondern an die Vernunft der Fahrer zu appellieren, so Wiechmann.





Als neues Kommunikationsplattform nutzt die Ludwigsluster Polizeiinspektion seit 1. Juli neben Twitter auch Instagram. Wegen der Airbeat One haben sie den Kanal ins Leben gerufen, denn viele der jungen Menschen bis 35 Jahre nutzen diesen Dienst zur Information und Unterhaltung. Damit sind sie die erste Polizeidienststelle in ganz Mecklenburg-Vorpommern, die ein Instagram-Profil hat. Und das bommt: 1670 Follower in nicht mal zwei Wochen. Und hier ist nicht nur Platz für die wichtigsten Informationen wie auf Twitter, sondern auch für lustige Posts. Ein bisschen Imagepflege und Nachwuchsgewinnung.





So auch die jüngste Aktion des Social-Media-Teams der Polizei. Gestern Nachmittag trommelte Polizeisprecherin Julia Staude Einsatzkräfte von Polizei, ASB und Feuerwehr zum gemeinsamen Flashmob zusammen. Mit Plakaten, Luftballons, Konfetti und Festivalbesuchern feierten sie die Volljährigkeit der Airbeat One. Gefilmt wurde das auch von einer Drohne. Und das Video landete natürlich wo? Auf Instagram. ???

Wie informiere ich die Polizei: Drei Wege

Im akuten Notfall 110 rufen. Bei Nachfragen das Bürgertelefon unter 03874/411219 wählen. Zur mobilen Wache gehen und sich dort melden, oder die Fußstreife oder Ordner ansprechen.