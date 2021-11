Frauenhaus des Landkreises Ludwigslust-Parchim : Aktionstag zu häuslicher Gewalt: Wegschauen ist keine Lösung

Das AWO-Frauenhaus des Landkreises Ludwigslust-Parchim gibt es seit 25 Jahren. Viele Misshandelte ertragen oft jahrelang eine familiäre Atmosphäre, die von seelischer, körperlicher und sexueller Gewalt bestimmt ist.

Ludwigslust | „Was, dieser Fraß soll das Mittagessen sein?“, fragt er verächtlich, bevor er den Teller mit dem Unterarm vom Tisch fegt. Wutentbrannt schleudert er das Weinglas an die Wand und springt auf. Es scheppert. Die beiden Kinder fangen an zu weinen. Was Sekunden später folgt, wird sie ihr Lebtag nicht mehr vergessen. Es ist nämlich die erste Ohrfeige ihres ...

