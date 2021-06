Ausstellung „Intuitiv“ : Die Kunst ist zurück in der Galerie in Neustadt-Glewe

Am Sonntag wird die Schau mit Bildern von Anja Puder und Objekten von Michael Voss auf der Burg in Neustadt-Glewe eröffnet. Es ist der erste Empfang seit der Corona-Pause.

Neustadt-Glewe | Britta Kley ist überglücklich. „Endlich zieht wieder Kunst ein in unsere Galerie“, erklärt die Verantwortliche der Burg, des Museums und der Kunstgalerie in Neustadt-Glewe. Die letzte geplante Ausstellungseröffnung musste im Frühjahr vergangenen Jahres coronabedingt abgesagt werden. Seitdem hat es in der Galerie keinen Empfang mehr gegeben. Bis jetzt:...

