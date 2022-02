Auto überschlug sich : Autofahrer bei Unfall auf L08 schwer verletzt

Ein schwerer Autounfall ereignete sich am Freitag auf der L08 im Amt Grabow. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Prislich | Ein Autofahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der L08 zwischen Prislich und Zierzow schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 37-jähriger Deutscher in einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Auto überschlägt sich Daraufhin lenkte der Fahrer zu stark in die Gegenrichtung. Er geriet in den Gegen...

