Zwischen Brenz und Matzlow : Autofahrer kommt bei Unfall auf L 081 ums Leben

Der Mann war am Donnerstag gegen 9 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum geprallt. Er starb noch vor Ort.

von Polizeiinspektion Ludwigslust

10. September 2020, 11:12 Uhr

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 081 zwischen Brenz und Matzlow ist am Donnerstagvormittag nach Polizeiangaben ein Autofahrer ums Leben gekommen. Gegen 9 Uhr kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Der Fahrer, der noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte, wurde im Unfallwagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges ist die Landesstraße an der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.