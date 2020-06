Warsow: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

von svz.de

23. Juni 2020, 10:35 Uhr

Bei einem Autounfall auf der B 321 bei Warsow ist am Montagnachmittag eine 45-jährige Frau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die deutsche Frau mit ihrem Auto in einer Linkskurve plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und einen Baum und kam in weiterer Folge auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die verunglückte Frau ist anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden.