B+S Landtechnik in Grabow : Stefan Sprocks Team repariert große Traktoren und kleine Rasenmäher

Seit 30 Jahren gibt es in Grabow die Firma B+S Landtechnik. Die „Karriere“ des Geschäftsführers in diesem Metier begann mit einem kleinen Missgeschick.

Grabow | Wenn auf den Feldern die Arbeit ruht, herrscht in der Werkstatt der B+S Landtechnik Hochbetrieb. Traktoren, Mähdrescher und Anhänger stehen dort, um repariert oder geprüft zu werden. Bei einem Schlepper werden beim Expert-Check insgesamt 180 Punkte kontrolliert. „Maschinen, die im Winter bei uns waren, zeigen in der Zeit, in der sie laufen sollen, kei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.