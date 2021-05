Bauen in Blievenstorf : Buswarte soll bis Ende Mai barrierefrei sein

Kosten von 50.000 Euro werden zu 80 Prozent gefördert – Bürgermeister Andreas Mattern froh über Initiative des Bauamts

Blievenstorf | Barrierefrei müsse der öffentliche Personennahverkehrs (ÖPNV) mit U-Bahn, Straßenbahn und Bus ab 2022 sein, schreibt der Bund im 2013 novellierten Personenbeförderungsgesetz als ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel insbesondere für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte in ganz Deutschland vor. An der Bushaltestelle in Blievenstorf finden deshalb...

