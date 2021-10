Baustelle in Malk Göhren : Gedrehte Schächte und schmalere Gosse für weniger Lärm

Die Ortsdurchfahrt Malk Göhren der B191 wird derzeit instandgesetzt. Für die Anlieger soll sich die Lärmbelastung dadurch etwas reduzieren. Manchem gehen die Maßnahmen nicht weit genug.

Malk Göhren | Noch ein Eimer voll Wasser zum Nachspülen, dann ist der Schacht fertig. André Kruse und Gerd Pompe ziehen zum nächsten weiter. Die Zeit drängt in diesen Tagen auf der Baustelle in Malk Göhren, denn schon in der kommenden Woche soll mit dem Asphaltieren begonnen werden. „Spätestens am 12. November soll dieser Abschnitt fertig sein“, sagt Jörn Meyer vom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.