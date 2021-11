Bauwerk in Malliß : Teilabnahme für neue Brücke am 26. November

Bürgermeister Volker Sielaff: Lieferschwierigkeiten für 60 Meter Leitplanken verzögern die Verkehrsfreigabe

Malliß | Eigentlich sollten ja bereits am 15. September die Arbeiten an der neuen Brücke in Malliß abgeschlossen sein, doch daraus ist leider nichts geworden. Durch die vielen Regentage war eine Abdichtung des Brückenkörpers planmäßig nicht möglich. Dafür hätte es trocken sein müssen. „Nun fehlen uns noch 60 Meter Leitplanken an dem Bauwerk. Ohne sie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.