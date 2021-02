Medizinische Versorgung : Bekommt Malliß eine Arztpraxis in der Bankfiliale?

Gemeinde mietet Räume und hofft auf Eröffnung im Frühjahr

Malliß | Nun also doch: Malliß bekommt ein medizinisches Versorgungszentrum. Nachdem der Investor im November kurzfristig abgesprungen war, entschloss sich die Gemeinde in einer Krisensitzung, selbst aktiv zu werden. „Wir haben so lange dafür gekämpft. Da können...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.