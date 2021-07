Fußballplatz als Rallye-Strecke : Vandalen hausen in Neu Kaliß

Burkhard Thees ist sauer über diese Form der Zerstörungswut. Der Bürgermeister will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Neu Kaliß | Hohen Sachschaden verursachten Jugendliche auf dem Sportplatz in Neu Kaliß. Mit einem Auto schleuderten sie in den frühen Morgenstunden über den Rasen. Der Platz ist unbespielbar, der Schaden geht in die Tausende. Auf Rasenflächen von Sportplätzen toben sich leider immer öfter Vandalen aus und hinterlassen Zerstörung. Sowie einen Haufen Arbeit für die...

