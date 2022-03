Nach dem Brand in Neu Kaliß : Carsten hat einen Pflegeplatz – vorübergehend

Endlich kann der 35-Jährige da wohnen, wo er sich auch bewegen und auf Toilette gehen kann.

Neu Kaliß, Lübtheen | Manfred Heuck ist erst einmal beruhigt. Sein schwerbehinderter Sohn hat endlich einen Pflegeplatz bekommen. Rund drei Wochen war der 35-Jährige in einer Ferienwohnung untergebracht, die eine steile Treppe hoch ins Bad hatte. Nach dem Brand im Hauskoppelweg in Neu Kaliß verloren die beiden ihr Zuhause. In der Notunterkunft konnte Carsten, der auf einen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.