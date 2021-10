Bürgersprechstunde in Ludwigslust : Noch freie Termine für Gespräch mit Bürgerbeauftragtem

Für die Sprechstunden mit dem Bürgerbeauftragten Matthias Crone in Ludwigslust am 2. November gibt es noch freie Termine.

Ludwigslust | Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, kommt am Dienstag, 2. November für seinen nächsten Sprechtag nach Ludwigslust. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet er um Anmeldung unter Telefon 0385 5252709. Die Gespräche finden in der Außenstelle des Landkreises Ludwigslust-Parchim in der Garnissonsstraße 1 statt. Die Sprec...

