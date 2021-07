Campingplatz am Wiesengrund : Sendung mit Bettina Tietjen: In Malliß wird für „Tietjen campt“ gedreht

Diesmal hat sich die Moderatorin den Campingplatz am Wiesengrund von Volker und Anne Sielaff als Drehort ausgesucht. Und als prominenter Gast steht ihr Schauspieler Hinnerk Schönemann zur Seite.

Malliß | Eine Riesenschildkröte hat Bettina Tietjen und Hinnerk Schönemann zusammengebracht. „Er hatte sie beim allerersten Besuch mit zu mir in die NDR-Talkshow DAS!“ gebracht. Das beeindruckende Tier schmatzte beim Fressen so laut, dass wir kaum noch aus dem Lachen rauskamen. So haben wir uns kennengelernt. Ich finde ihn super und mag seinen trockenen Humor“...

