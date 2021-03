DRK und dem Zebef : Zentrum für Corona-Schnelltests öffnet am Montag in Ludwigslust

Die Stadt eröffnet zusammen mit dem DRK und dem Zebef ein Schnelltestzentrum. In Neustadt-Glewe gibt es noch eine andere Möglichkeit.

Ludwigslust | Ein Zentrum für Corona-Schnelltests öffnet am Montag in Ludwigslust. Die Stadt richtet es in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Ludwigslust und dem Zebef im Mehrgenerationenhaus am Alexandrinenplatz ein – und folgt damit einer Bitte des Landrats, der die Städte und Ämter um Unterstützung gebeten hatte. Am Freitag liefen noch Absprachen über Detailfr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.