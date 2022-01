Corona im Landkreis : Immer mehr Kinder in Quarantäne

Im Fritz-Reuter-Hort in Ludwigslust und in der Neustädter Kita „Kinderland“ mussten nach Coronafällen mehrere Gruppen in Quarantäne.

Ludwigslust | Nach mehreren Coronafällen müssen eine Reihe von Kindern aus Ludwigslust, Neustadt-Glewe und Umgebung in Quarantäne. So sind im Hort der Ludwigsluster Fritz-Reuter-Schule bei mehreren Kindern SARS-CoV-2-Infektionen festgestellt worden, wie die Stadt auf Facebook mitteilt. „Dieses hat zur Folge, dass alle Kinder der Klassen 1a und 1c, die am 19. Januar...

