Dambeck : BMW von Familie geht in Flammen auf

Die Fahrt in den Urlaub endete für eine Familie aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim bereits in Dambeck.

von NonstopNews

03. Oktober 2019, 16:45 Uhr

Die Fahrt in den Urlaub hat sich eine Familie aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ganz sicher anders vorgestellt. Nur wenige Kilometer vor ihrer Unterkunft ging der drei Jahre alte BMW der Familie plötzlich in Flammen auf. Kurz hinter der Ortschaft Dambeck auf der B198 bemerkte der Fahrer, wie der Wagen plötzlich ruckelte. Er hielt an, öffnete den Motorrad und sah bereits Flammen aufsteigen. Seine Frau holte das Kind und die Koffer aus dem brennenden BMW und alarmierte die Feuerwehr.



Der Mann versuchte unterdessen mit Getränken den Wagen zu löschen. Nur wenige Minuten später trafen die Feuerwehren aus Bütow, Fincken und Röbel ein. Die Kameraden löschten den BMW ab und konnten einen Totalschaden noch verhindern. Dennoch wird der entstandene Sachschaden auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Motorraum wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Die Familie blieb unverletzt.



Als Brandursache wird ein technischer Defekt an dem BMW angenommen.