Bahnhof Ludwigslust : Deutsche Bahn beauftragt Graffiti-Künstler Daniel Wrede

Der Fassadengestalter aus Grevesmühlen ist im Norden für seine Bilder bekannt. Nun ist sein Werk in Ludwigslust fertig.

Ludwigslust | In diesem Beitrag erfährst du: Wo Daniel Wrede seine bunten Motive malt Wie der Fassadengestalter zu seiner Arbeit kam Was er als nächstes macht Am Bahnhof herrscht Hektik, alle sind gestresst, zerren ihre Koffer zum nächsten Gleis. Doch an einem Ort im Bahnhof Ludwigslust halten die Menschen jetzt inne, schauen genau hin, sind neug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.