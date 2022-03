Nach Kritik von Eltern auf Facebook : Das kommt bei den Kitakindern in Ludwigslust auf den Teller

Ab 1. April beliefert das Unternehmen „imMENSAppetitlich“ die kommunalen Kitas. Geschäftsführerin Yvonne Partes legt Wert auf abwechslungsreiche Ernährung.

Ludwigslust | Das Unternehmen „imMENSAppetitlich“ aus Grabow wird ab dem 1. April die Essensversorgung in allen kommunalen Kindertageseinrichtungen in Ludwigslust übernehmen. Nach der Ausschreibung erhielt der bekannte Essensanbieter den Zuschlag. Yvonne Partes beliefert mit ihrem Team schon seit einigen Jahren mehrere Einrichtungen in und um Ludwigslust. Trotzdem ...

