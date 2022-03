Straßen, Schulen, Wohnraum : Das sind die geplanten Bauprojekte im Amt Ludwigslust-Land

Die Gemeinden des Amtes Ludwigslust-Land investieren in Sanierungen und den Bau von Straßen, Schulen und Kitas, Wehren und Wohnraum. Ein Überblick:

Ludwigslust | Auch in diesem und den kommenden Jahren gibt es einige Herausforderungen zu meistern. Die Durchführung des Feuerwehramtsausscheides in Wöbbelin ist eine davon. „Die letzten beiden Jahre mussten diese Wettstreite ja wegen Corona ausfallen. Wir möchten uns deshalb 2022 bestmöglich darauf vorbereiten,“ so Klaus-Otto Meyer. Das gesellschaftliche Leben ...

