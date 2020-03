Hörartikel : Der Krisenplan für das Ludwigsluster Klinikum steht

Ludwigsluster Krankenhaus verschiebt planbare Operationen, teilt Personal in zwei Teams ein und ordert zusätzliche Schutzausrüstung

von Katharina Hennes

19. März 2020, 14:00 Uhr

Den ersten Ansturm könne das Klinikum bewältigen, da ist sich Jürgen Stobbe sicher. Der Geschäftsführer des Westmecklenburg Klinikums „Helene von Bülow“ eilt in diesen Tagen von einer Sitzung zur nächsten. Dienstpläne werden umgeschrieben, geplante Operationen abgesagt, Mitarbeiter geschult, „damit sie gut vorbereitet sind auf die Situation, vor der wir alle gewarnt wurden“. Stobbe und sein Team haben in dieser Woche alles gegeben, um auf die Corona-Pandemie bestmöglich reagieren zu können, sagt er. „Es wird sich herausstellen, ob es uns auch gelingt. Ich hoffe es sehr.“

Noch keine Corona-Patienten

Noch liegt keiner der aktuell im Landkreis gemeldeten Coronapatienten im Ludwigsluster Krankenhaus. Fünf Intensivbetten mit Beatmungsgeräten stehen hier bereit, fünf weitere im zweiten Haus in Hagenow. Eine Isolierstation gibt es nicht. Die sei auch nicht vorgesehen. „Dafür haben wir das Klinikum in Schwerin“, sagt Stobbe. Das Ludwigsluster Krankenhaus habe vorsorglich zusätzliche Schutzausrüstung bestellt. „Die Sicherheit der Mitarbeiter steht bei uns an oberster Stelle“, sagt er. Personal sei zurzeit genügend vorhanden. Mediziner und Pfleger würden in zwei Teams eingeteilt, damit im Falle einer Infektion in einem Team nicht alle in Quarantäne geschickt werden müssen.

Der klinikinterne Corona-stab stimmt sich mehrmals am Tag ab, steht im Austausch mit dem Katastrophenstab des Landkreises und trifft täglich neue Entscheidungen. So dürfen seit Mitte der Woche keine Besucher mehr das Krankenhaus betreten. Verkehrsströme im Haus werden anders gelenkt und Zonen für besondere Hygienebereiche eingerichtet. „Grundlage für alles, was wir jetzt tun, ist der Pandemieplan des Robert-Koch-Instituts“, so der Chefarzt Dr. Nils Raab. „Dort werden auch die für uns notwendigen Beschaffungen gemeldet und umgesetzt.“ Wie alle anderen Krankenhäuser folgt auch Ludwigslust bei der Aufnahme von Notfallpatienten einer so genannten Triagierung, nach der die Patienten je nach Dringlichkeit in grün, gelb und rot eingeteilt werden. Nur die als „gelb“ und „rot“ triagierten Patienten werden laut Nils Raab im Krankenhaus behandelt. Für die „gelben Patienten“ sei bereits eine Fieberstation eingerichtet worden. „Rot“ seien nur die wirklich lebensbedrohlich erkrankten Fälle.

Bestmöglich vorbereitet

Die Mediziner sehen sich nach augenblicklichem Stand der Informationen „bestmöglich vorbereitet“, heißt es in einer Erklärung des Krankenhauses. Man wisse aber auch, dass sich die Lage kurzfristig schnell ändern kann. Besonders dann, wenn die Maßnahmen der sozialen Abgrenzung nicht mehr konsequent eingehalten werden können.

Überhaupt kein Verständnis zeigt Geschäftsführer Jürgen Stobbe für das, was sich in diesen Tagen am Eingang des Krankenhauses abspielt. Viele Besucher ignorieren einfach die übergroßen Stopp-Schilder. „Sie laufen hier rum, als ob sie Urlaub hätten“, sagt er. „Das muss ganz schnell aufhören.“ Die größte Gefahr gehe von den Unvernünftigen aus, die ins Krankenhaus kommen, weil sie sich nicht wohlfühlen und meinen, sich hier testen lassen zu können. Das sei aber in keinem Fall möglich. Nur der Hausarzt entscheidet über die Tests und überweist die Patienten ins Testzentrum. Und das befindet sich nicht im Krankenhaus.

