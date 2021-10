Standortwechsel in Ludwigslust : Mieterbund Schwerin und Umgebung stellt sich neu auf

Neue Beratungsformen werden angeboten, alte Vorgehensweisen hinterfragt. In der Führungsriege sind wichtige Posten neu besetzt worden.

Ludwigslust | In Ludwigslust zieht die Beratungsstelle des Vereins vom bisherigen Büro am Alexandrinenplatz aller Voraussicht nach ein paar Häuser weiter in den Zebef-Gebäudekomplex. Auch personell gibt es einen großen Austausch. Externe Kräfte heuern neu an, interne wurden in neue Posten gewählt. Vorstandsposten neu besetzt Mit Wilfried Mundt übernimmt jahrelan...

