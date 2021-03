Dömitz : Wenn ihm ein Licht aufgeht, beginnt seine Kunst

Dietrich Burmeister ist ein Künstler, der gerne experimentiert. Er arbeitet mit Licht und Farbe und war sogar schon für DJ Ötzi kreativ.

Dömitz | Künstler? Lichtdesigner? Irgendwie sei er beides, grinst Dietrich Burmeister. Und rührt dabei nachdenklich in seinem Kaffee. Ein Tausendsassa, der vieles in seinem Leben ausprobiert hat. Nicht, um zu scheitern, sondern um zu lernen. „Ich wollte nie in einem Büro versauern“, gesteht der 67-Jährige, der erst in Hamburg Soziologie studiert, später für ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.