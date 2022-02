Sein eigener Chef in Dömitz : Mit Schildern, Ampeln und WCs in der Erfolgsspur

Torsten Scheper aus Dömitz wollte schon immer ein eigenes Unternehmen haben. Seit einem Jahr ist er nun mit dem „Baustellenservice Brinkmann“ selbstständig.

Dömitz | Er hat Industriemechaniker gelernt und seinen Meister gemacht. Er hat – seinem Jagd-Hobby folgend – jahrelang beim Büchsenmacher gearbeitet. Er war bei einem Maschinenbauer in Kundenbetreuung und Vertrieb tätig und verhandelte dort über Aufträge im Wert von 100.000 Euro und mehr. Jetzt arbeitet Torsten Scheper in einem Zwei-Mann-Betrieb in den Bereich...

