Deibow : Amt erteilt Genehmigung für drei Windräder

Bei Deibow sollen drei Windenergieanlagen gebaut werden. Noch ist allerdings Widerspruch möglich.

Deibow | Grünes Licht für drei neue Windräder auf dem Gebiet der Gemeinde Milow. Wie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Westmecklenburg am Montag mitteilte, hat die Firma „eno energy“ die Genehmigung für ihr Vorhaben erhalten. Das in Rerik ansässige Unternehmen will in der Gemarkung Deibow zwei Windenergieanlagen vom Typ eno 126 mit einer...

