Rund um Ludwigslust und Boizenburg : Durch Hacker-Angriff konnten Tote nicht beerdigt werden

Bestatter in Ludwigslust, Neustadt-Glewe und Boizenburg berichten von langen Wartezeiten für Sterbeurkunden. Einige Ämter streiten das ab.

Ludwigslust und Boizenburg | Die Toten, die in der Leichenhalle lagen, konnten für einige Zeit einfach nicht bestattet werden – denn das, was ihnen dafür fehlte, war eine Sterbeurkunde. „Ohne die Sterbeurkunde können wir die Verstorbenen nicht bestatten“, sagt Detlef Heinke, Bestatter in Ludwigslust. Und sie bekamen erst spät die Nachweise, weil ein Hacker-Angriff vor einiger ...

