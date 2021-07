Aufruf vom Kultur- und Heimatverein : Ehemalige Turner aus Neustadt-Glewe gesucht

Am 26. August soll es ein Treffen der früheren Sportler der Turnriegen bei Turnvater Hacker geben. Peter Warnecke vom Kultur- und Heimatverein bittet um Hilfe aus der Bevölkerung, um die Anschriften zu ermitteln.

