Feuerwehren in MV : Schwerer Unfall in Dambeck – zum Glück nur eine Übung

Alarm bei den Feuerwehren in Klüß, Dambeck und Brunow. Sie müssen am Sonnabend zu einem Unfall in Dambeck ausrücken. Es ist der praktische Teil ihres gemeinsamen Übungstages.

Dambeck | Der Verletzte hinter dem Lenkrad ist ansprechbar, redet aber wirr durcheinander. Franziska Vogtländer versucht ihn zu beruhigen: „Sind sie allein im Fahrzeug?“, fragt die Feuerwehrfrau. Sie weiß, das hier ist nur eine Übung, aber sie verhält sich wie im Ernstfall. „Bleiben Sie ruhig“, sagt sie. „Ein Rettungswagen ist unterwegs.“ Zwanzig Meter weite...

