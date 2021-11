Baustelle Windpark bei Strassen : Anwohner sehen ihre Häuser durch Schwerlastverkehr gefährdet

Der Bau des Windparks bei Strassen läuft. Und wie schon in der Vorbereitungsphase fühlen sich die Einwohner der Gemeinde allein gelassen.

Strassen | Bei gut 50 hatte Jan Kalcher an jenem Tag aufgehört zu zählen. Von morgens bis in den Abend hinein fuhr ein Betonmischer nach dem anderen zur Baustelle für den Windpark bei Strassen. Immer dicht vorbei an seinem Eigenheim und den Häusern seiner Nachbarn. Immer über die Kreisstraße 48. Wenn die Lastwagen fahren, „vibrieren bei uns die Gläser im Schrank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.