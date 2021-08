Erntefest in Dadow : Bunter Umzug ist Ehrensache für Landwirte

Die Gemeinde Gorlosen gehört mit seinen Ortsteilen zu den wenigen Dörfern, die sich noch trauen, das Erntefest zu feiern.

Gorlosen/Dadow | Mit bunt geschmückten Erntewagen und einer Erntekrone, die die Dadower beigesteuert haben, feierten in der Gemeinde Gorlosen als Gastgeberin die Bauern, Besucher und Schaulustige das ablaufende Erntejahr. In Grittel startete der Ernteumzug und führte über die einzelnen Dörfer nach Dadow. „Wir haben in diesem Jahr 17 Wagen mit insgesamt 170 Personen fü...

