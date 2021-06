Ortsdurchfahrt Malk Göhren : Lärm und Erschütterungen quälen Anwohner an der B191

Schäden an den Häusern und gesundheitliche Probleme – die Anlieger entlang der Malk-Göhrener Ortsdurchfahrt der B191 fühlen sich seit Jahren allein gelassen.

Malk Göhren | Das Mauerwerk der Garage musste Marion Möller schon dreimal reparieren, weil sich immer wieder Risse gebildet hatten. Auch über den Fenstern am Haus schlängeln sich Risse entlang. Nachts treibt der Straßenlärm ihren Blutdruck hoch, und ab etwa 4 Uhr ist an Schlaf aufgrund der Geräuschkulisse gar nicht mehr zu denken. Marion Möller lebt in Malk Göhren ...

